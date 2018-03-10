Beşiktaş'tan açıklama! Atınç Nukan ameliyat oldu
Beşiktaş'ta dün dizinden operasyon geçireceği açıklanan Atınç Nukan bugün ameliyat oldu.
Beşiktaş'ta sol dizindeki sakatlığı nedeniyle operasyon geçireceği açıklanan Atınç Nukan bugün ameliyat oldu.
Beşiktaş resmi sitesinden ameliyatın başarılı geçtiğini belirtirken Atınç'a geçmis olsun diledi.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması;
Futbolcumuz Atınç Nukan Ameliyat Oldu
Futbolcumuz Atınç Nukan, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız, Dr. Sarper Çetinkaya tarafından sol dizinden ameliyat edildi.
Sol diz artroskopik revizyon ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulanan Atınç’ın ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Futbolcumuz Atınç Nukan'a geçmiş olsun dileriz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.