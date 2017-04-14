Beşiktaş'tan açıklama: Yaşanan olayların sorumlusu Fransızlardır

Maç sabahı UEFA ile yapılan güvenlik toplantısında ise ilginç gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı. Toplantıda, Beşiktaş’la Fransa’ya giden güvenlik görevlilerinin, başkan Fikret Orman’ın talimatıyla sadece misafir tribününe girecek yaklaşık 3 bin Siyah Beyazlı taraftardan sorumlu olacakları belirtildi.

Siyah-Beyazlılar, stada girecek diğer Türk taraftarların olay çıkarması halinde kulüp olarak kendilerinin mesul olmayacağını vurgulayıp “Stada gelecek yaklaşık 3 bin taraftar dışında sorumluluk bizde değil, Lyon kulübündedir. Çünkü onlar 20 bin bilet sattılar” açıklamasını yaptılar.

Beşiktaş yönetimi olayları hissetmiş olacak ki karşılaşma öncesinde ortalık karıştı. Tüm uyarılara rağmen Fransızlar’ın hiçbir önlem almaması olayların tehlikeli boyutlara gelmesine neden oldu.

HER İKİ KULÜBE CEZA KAPIDA

Yaşanan bu olayların ardından ise UEFA’nın iki takıma da büyük cezalar verebileceği konuşuluyor. Gözlemcinin raporuna göre para cezası ve bunun yanında saha kapatma cezaları gelebilir.