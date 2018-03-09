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Beşiktaş'tan Atınç Nukan açıklaması

Beşiktaş'ta Atınç Nukan'ın yeniden ameliyat olmasına karar verildi. Gelişme resmi siteden duyuruldu...

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Resmi açıklama şöyle;

Sezon başı Ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya’da ameliyat olan oyuncumuz Atınç Nukan’ın yapılan son kontrollerinde ameliyat olduğu dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat olamasına karar verilmiştir. Yarın (Cumartesi) sabah Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan’a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacaktır.

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