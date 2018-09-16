Beşiktaş'tan bilet fiyatlarında 'indirim' kararı
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yeni yönetim, bilet fiyatlarında indirime gitme kararı aldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yeni yönetim, bilet fiyatlarında indirime gitme kararı aldı.
İndirim kararının ardından Sarpsborg maçında 165 TL olan en ucuz bilet fiyatının 125 TL'ye düşürüldüğü açıklandı.
Siyah - beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden Kulübümüzün başkanlığına seçilen Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yapmış oldukları değerlendirme sonunda Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta Norveç ekibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarında indirime gitme kararı almıştır.
Eski fiyatlardan Sarpsborg maçı için bilet satın alan taraftarlarımızın Passolig kartlarına aradaki fiyat farkı karşılaşmanın ardından iade edilecektir. Biletler aşağıdaki yeni fiyatlarla bugün 20.00'de satışa sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
1. Kategori 335TL
2. Kategori 305TL
3. Kategori 275TL
4. Kategori 245TL
5. Kategori 215TL
6. Kategori 185TL
7. Kategori 135TL
8. Kategori 125TL
VIP : 900TL
1903 A-E : 900TL
1903 B-D : 1000TL
1903 C : 1100TL
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