Beşiktaş sağlık heyeti Caner Erkin'i uyardı

Vergide hiçbir şekilde artış planı yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal, katıldığı AA Editör programında “2017’de hiçbir şekilde vergi artışı planımız yok” dedi. Resmi Gazete’de yayınlanan ÖTV ve KDV indirimleri konusunda açıklamalarda bulunan Ağbal yapılan indirimlerin içinde bulunulan süreçte vatandaşların alışverişlerini artıracağını belirterek, bu sayede ekonomiye ciddi anlamda bir canlılık ve hareket geleceğini dile getirdi.