Devre arası Eto'o sezon sonu Mario Gomez

Beşiktaş'ta tüm gözler ara transferde yapılacak olan forvet takviyesine çevrilmiş durumda. Sezonun ilk yarısı bittiğinden bu yana bir çok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların listesinin ilk sırasındaki forvet adayı Samuel Eto'o... Antalyaspor ile iyi ilişkiler içinde olan Beşiktaşlı yetkililer, Eto'o'yla ilgilendiklerini resmen dile getirirken, bu konunun en geç birkaç gün içinde netlik kazanması beklenirken; Kamerunlu forvetin ikinci yarıda Beşiktaş forması giymesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

KISMETSE OLUR

Konuyla ilgili konuşan siyah-beyazlı yetkililer, "Biz Eto'o ile ilgilenmiyoruz dersek yalan söylüyor oluruz. İlgilendik. Fakat bu Eto'o ile ilgilenmemiz Antalyaspor'un rızası ile olacak bir şey. Onların istemediği şeye biz girmeyiz. Eto'o kısmetse olur. Antalyaspor'un ve bizim işimize gelirse Eto'o transferi olabilir. Takasta adı geçen isimler var. Bizim oyuncularımız mal değiller. Bizim camiamızda böyle şeyler olmaz. Oyuncular bizim evladımız. Onun için bunlar gerçeği içermiyor. Beşiktaş'ın kadrosu geniş. Aboubakar Beşiktaş'ta önemli işler yaptı, fikrimiz pozitif. Cenk Tosun zaten milli takımın santrforu" ifadesini kullandılar.

SEMBOL OLDU

Beşiktaş yönetimi, sezon başında uzun süre haber bekledikleri ancak ardından Wolfsburg'a giden Mario Gomez için de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların, Gomez'i çok sevdiğini dile getiren yetkililer, "Mario Gomez bir sene kaldı ve kısa sürede Beşiktaş'ın sembol oyuncusu olmayı başardı. Şu anda başka bir takımda oynuyor. Fakat gitme sebebi ailesinin terör ile alakalı korkusudur. Terör dünyanın bir gerçeği. Şu anda olduğu takımda top oynamaya devam etmek durumunda. Gomez konusunu da sezon sonunda yeniden değerlendirmeye alabiliriz" dediler.

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