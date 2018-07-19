Beşiktaş'tan Danny Welbeck operasyonu

Danny Welbeck için Beşiktaş yeniden devrede! Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor. Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu.

Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü. Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor. Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu göndererek yeni bir forvet almak isteyen siyah-beyazlıların, Danny Welbeck temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi. 42 maçta forma giyen Welbeck, takımına 10 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Welbeck, tamamını İngiltere'de geçirdiği profesyonel kariyerinde 297 maçta 65 gol 39 asistlik performans sergiledi.

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