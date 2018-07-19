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Beşiktaş'tan Danny Welbeck operasyonu

Beşiktaş, Danny Welbeck'in transferi için yeniden harekete geçti. Vagner Love ve Alvaro Negredo ile yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş, Danny Welbeck için temaslara başladı.

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Danny Welbeck için Beşiktaş yeniden devrede! Beşiktaş, İngiliz golcü Danny Welbeck'ten vazgeçmiyor. Ada medyası, Arsenal'in başına gelen Unai Emery'nin gözüne giremediği için satış listesine konulan Welbeck'e siyah-beyazlıların talip olduğu duyurdu.

Manchester United altyapısından yetişen Welbeck, Preston ve Sunderland gibi kulüplerde piştikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmüştü. Welbeck; sürati, top tekniği, kafa vuruşları ve soğukkanlılığı ile dikkat çekiyor. Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu göndererek yeni bir forvet almak isteyen siyah-beyazlıların, Danny Welbeck temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçen sezonun tamamını Arsenal'de geçiren Welbeck, 42 maçta Arsenal formasını sırtına geçirdi. 42 maçta forma giyen Welbeck, takımına 10 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Welbeck, tamamını İngiltere'de geçirdiği profesyonel kariyerinde 297 maçta 65 gol 39 asistlik performans sergiledi.

(Takvim)

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