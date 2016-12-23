Dusko Tosic 2019'a kadar Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, Sırp savunmacı Dusko Tosic'in sözleşmesini 2019'a kadar uzatıyor.
Beşiktaş yönetimi, Quaresma'nın dışında Dusko Tosic'in de sözleşmesini uzatıyor. Fikret Orman ve ekibi, bir yıllık opsiyonu olmasına rağmen Sırp oyuncuyla artı 1 yıl daha kontrat imzalayacak. Tosic'in menajeriyle yapılacak görüşmede, sözleşmenin 2019'a kadar uzatılması için anlaşılacak.
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