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Ahmet Nur Çebi: Samimi söylüyorum benim haberim yok

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Samuel Eto'o iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın Boluspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın sonrasında siyah beyazlıların ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu. Çebi şu ifadeleri kullandı:
 
'Birileri anlaştık der, birileri anlaşmadık der. Transfer cilveli iştir. Quaresma bizim oyuncumuz ve kalmaya devam edecek Eto'o konusu transfer konusudur. Transferi genelde gizli yürütüyoruz, konuşulması doğru değil, Eto'o konusunda benim haberim yok, samimi söylüyorum, haberim yok. Transfer konusunu gizli yürütüyor kulüp.

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