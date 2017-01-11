Beşiktaş'tan farklı galibiyet

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 12. hafta maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi 100-70 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac ve Thompson ikilisiyle 5. dakikanın sonunda üstünlük kurmayı başardı. Rakibini dış atışlara zorlayan siyah-beyazlılar, hücumda yaptığı hatalar neticesinde rakibinin kolay sayı bulmasını engelleyemezken son dakikaya 16-15 önde girdi. Son hücumda pota altında başarılı olan İtalyan ekibi çeyreği 17-16 galip bitirdi.

İkinci çeyreğe Sertaç Şanlı'nın basketiyle giren Beşiktaş Sompo Japan, 9-0'lık bir seriyle üstünlüğü yeniden ele geçirdi ve 15. dakikayı 32-21 önde tamamladı. Clark'ın hücuma yaptığı katkıyla oyunu kontrol altına alan siyah-beyazlı takım, yakaladığı fırsatları değerlendirmekte güçlük çekmedi. Hızlı hücumlardan istediğini alan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 44-30 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan ve farkı 21 sayıya (51-30) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, Dinamo Sassari'nin farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte zorluk yaşamadı. Rahat bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, savunmada da hata yapmayınca üçüncü çeyreği 73-47 önde tamamladı.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 32. dakikanın son saniyesinde Roll'ün üçlüğüyle farkı 30 sayıya kadar yükseltti: 81-51. Bu bölümde siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, az süre alan oyuncularına şans verirken, Beşiktaş Sompo Japan, bitime 19.7 saniye kala İlkan Karaman'ın atışıyla 100 sayıya ulaştı ve karşılaşmadan 100-70 galip ayrıldı.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Eddie Viato (Fransa), Erez Gurion (İsrail), Sergiy Chebyshev (Ukrayna)

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 7, Muratcan Güler, Roll 18, Clark 8, Stimac 11, Şafak Edge 7, Erkan Veyseloğlu 10, Sertaç Şanlı 8, Strawberry 6, Kenan Sipahi 4, Weems 7, İlkan Karaman 14

Dinamo Sassari: Bell 5, Sacchetti 11, Devecchi, Lacey 2, Lydeka 5, Odom 4, D'Ercole 6, Savanovic 4, Stipcevic 13, Lawal 16, Monaldi 4 1. Periyot: 16-17

Devre: 44-30 3. Periyot: 73-47 5 faulle çıkan: 35.58 Devecchhi (Dinamo Sassari)