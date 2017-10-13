Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Oğuzhan Özyakup cevabı

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup ile ilgili Beşiktaş cephesinden çok özel açıklama geldi. Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, soruları yanıtladı.

Çebi, ocak ayında istediği kulübe imza atma hakkı bulunan yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta kalacağını ifade etti.

"OĞUZHAN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU"

Fenerbahçe'nin sportif anlamda bir rövanş almak adına Özyakup için devreye girebileceği hatırlatılan Çebi şu ifadeleri kullandı:

"Rövanş almak çok ilginç bir cümle. Bu isteğin çok abesle iştigal olduğunu düşünüyorum. Ben rövanş almak için işime gelmeyecek bir futbolcuyu planlamam içinde olmayacağım ve futbolcuyu transfer etmeyeceğim. Kulüplerin maddi sıkıntıları ortada. Öbür taraftan Oğuzhan'a ihtiyacı olan bir oyuncuya birisi gelip talip olabilir. Oğuzhan serbest mi, serbest; ama ben buna milyonda bir bile ihtimal vermiyorum. Oğuzhan Beşiktaş'ın çocuğudur. Başkanıyla oturup konusunu çözüp yoluna devam edecektir. Benim görüşüm bu."

Hürriyet