Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tepki!

Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde pek hoş karşılanmayan Siyah-Beyazlı yönetim, F.Bahçe yöneticilerini 'efendice ağırlama' yapmaya hazırlanırken Sarı-Lacivertliler Fikret Orman'a tepki olarak derbiyi boykot edecek. Cezalı olan Başkan Aziz Yıldırım, Fikret Orman'ın salı günkü basın toplantısında "Elimizi bile sıkmadılar ama biz aynı şekilde yapmayacağız, ağırlayacağız" sözlerine tepki olarak çarpıcı bir karar aldı. "Fikret Orman algı yapıyor" diyen Aziz Yıldırım, 2 yöneticinin karşılama yaptığını savundu.

İKRAM YAPILACAKTI

Beşiktaş yönetimi ise Vodafone Arena'ya F.Bahçeli yöneticilerin gelmeme kararına tepki gösterdi. Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçeli yöneticilerden kimsenin Vodafone Arena'ya gelmemesi kararı için, "F.Bahçe'den bize bir bilgi gelmedi. Ama gelirlerse en iyi şekilde ağırlarız. Gelmezlerse de kendileri bilir" şeklinde tavrını ortaya koydu.

AKŞAM