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Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında sonra çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı

Beşiktaş 2.Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbi maçından sonra çıkan olayları TFF'ye taşıyacaklarını açıkladı ve Fenerbahçe hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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Beşiktaş Kulübü 2. başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşananlardan üzüntü duyduklarını belirtti. Çebi "Bundan sonra top Türkiye Futbol Federasyonu'nda... Türk futboluna katkı sağlayacak doğru kararları kurumlar verecek. Herkes haklarını Türkiye Futbol Federasyonu'nda arayacak." dedi.
 
BU POLİSLER NEREDEN GELDİ
 
Çebi, maçın devre arasında ve sonrasında çıkış tünelinde ve soyunma odası koridorlarında ilk kez böylesine yoğun bir emniyet mensubunun olduğuna dikkat çekerek "Nedenini anlayamadığımız şekilde polis gücü vardı. Neden böyle bir durum vardı. Bir ihbar mı vardı. Bir şikayet mi vardı. Onu araştırıyoruz. Bu kadar polisin soyunma odasında olmasının gerekçesini bilmiş çözebilmiş değiliz. Türkiye Futbol Federasyonu Vodafone Stadı'ndaki tüm kayıtları inceler. Bundan sonra stattaki kayıtlar konuşacak. Herkes kayıtlara bakarak konuşacak" dedi.
 
GÜNEŞ NAZİK DAVRANDI
 
Çebi, siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Kjaer ile ilgili görüntülerinin saptırıldığını vurgulayarak şunları söyledi: "Sabah teknik direktörümüz Şenol Güneş ile konuştum. Sert ve gayri ahlaki davranışlarda bulunmadığını belirtti. Biz kendisine inanıyoruz zaten görüntülerde bu var. Üzerine gelmemesi için Kajer'i uyardığını ve eliyle sert bir harekette bulunmadığını belirtti. Kayıtlar her şeyi ortaya çıkardı."

FENERBAHÇE'DEN DE SUÇ DUYURUSU
 
Sarı lacivertli kulübün hukukçuları görüntüleri izleyip değerlendirme yaptıktan sonra çeşitli kişiler hakkında 6222'den suç duyurusu yapacaklar.Fenerbahçe Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş hakkında suç duyurusunda bulunacak. Ancak sarı lacivertliler sadece Beşiktaşlılar hakkında suç duyurusu yapmayacak. 
 
Maçın yorumculuğunu yapan Erman Toroğlu'nun insanları bilerek kışkırttığını iddia eden ve maç sırasında ATV yetkilerini arayarak tepkilerini ileten Fenerbahçe yöneticileri Toroğlu hakkında 6222'den suç duyurusu yapacaklar. Bu konuda güçlü bir dosya hazırlayan sarı lacivertliler maçın sonrasında hemen harekete geçerek yayıncı kuruluş görüntüleri ile savcılığa suç duyurusu yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Suç duyurularının en geç yarın yapılması bekleniyor.

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