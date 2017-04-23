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Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'yı dinlendirecek

Şenol Güneş, Lyon karşısında 120 dakika forma giyen futbolcuları dinlendirmek için rotasyon yapabilir.

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Lyon önünde 120 dakika efor sarf eden Kartal’da Şenol Güneş kadroda revizyon yapacak.
 
Tecrübeli teknik adamın Adanaspor önünde Gökhan Gönül, Quaresma ve Adriano'dan en az 2’sini dinlendirmesi bekleniyor.
 
Gökhan ile Adriano’nun adale ağrıları sürüyor. Quaresma’nın da henüz ağrılarının tam olarak geçmediği ifade edildi. Güneş’in, Portekizli yıldızı riske etmeyebileceği öğrenildi.

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