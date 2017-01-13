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Beşiktaş'tan Jorge Jesus açıklaması

Siyah-beyazlılar Portekiz basınında çıkan iddianın ardından bugün Türk medyasında da yer alan haberler üzerine resmi siteden açıklama yayınladı

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Portekiz basını dün ortaya bomba gibi bir iddia atmış ve Sporting Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus'u Beşiktaş'a yazmıştı.
 
Siyah-beyazlılar, bugün resmi sitesinden bir açıklama yaparak bu haberi yalanladı.
 
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.
 
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.
 
Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.
 
Saygılarımızla
 
Beşiktaş JK"

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