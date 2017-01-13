Beşiktaş'tan Jorge Jesus açıklaması

Portekiz basını dün ortaya bomba gibi bir iddia atmış ve Sporting Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus'u Beşiktaş'a yazmıştı.

Siyah-beyazlılar, bugün resmi sitesinden bir açıklama yaparak bu haberi yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı gazetelerde yer alan, Beşiktaş'ın yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus ile görüştüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, futbolcularımız ve tüm camiamızla kenetlenip, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlediğimiz günlerde bu tarz haberlerin çıkması maksatlı ve manidardır.

Camiamızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK"