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Beşiktaş'tan Juan Mata açıklaması

Beşiktaş Kulübü bugün medyada yer alan Juan Mata haberlerini yalanladı.

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Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden İspanyol futbolcu Juan Mata'yla ilgili yapmış olduğu açıklama şöyle;

Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transfer edileceğine yönelik basında yer alan iddialar gerçeklerden uzaktır.

Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli maçları öncesinde bu tür spekülatif transfer haberlerine taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz.

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