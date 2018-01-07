Beşiktaş'tan Katarlılar'a: Sahayı boşaltın!

Cenk Tosun'u Everton'a satan ve Milli oyuncunun yerine mutlaka bir forvet almayı hedefleyen Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken bugünkü antrenman öncesi küçük bir kriz yaşandı.

Siyah Beyazlılar'ın saat 11'de başlayan antrenmanı öncesi saha ve etrafında idman yapan Katarlı atletlerin çalışması uzadı.

Beşiktaş teknik heyeti ise antrenmanın başlamasına kısa süre kala Katarlılar'ı uyardı ancak atletler yine sahadan çıkmakta gecikince küçük bir kriz yaşandı.

Daha sonra bir "Sahayı boşaltın" uyarısı daha yapıldı ve antrenman sorunsuz olarak başladı. (Fanatik)