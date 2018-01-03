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Beşiktaş'tan Lyon'a giden Marcelo Guedes'e Barcelona'nın talip olduğu öne sürüldü

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. El Mundo Deportivo gazetesi, Olympique Lyon'un Brezilyalı stoperini Barcelona'nın istediğini yazdı.

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2015/2016 sezonunun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta gösterdiği performansla futbol kamuoyunun takdirini kazanan Marcelo Guedes'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

El Mundo Deportivo gazetesi, Beşiktaş'ta 1,5 yıl oynadıktan sonra 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fransız takımı Olympique Lyon'un yolunu tutan Brezilyalı stoperin Barcelona'nın radarına girdiğini yazdı.

Kulübe yakınlığıyla bilinen gazete, haberde Katalan devinin stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Marcelo için nabız yokladığını belirtti.

Barcelona'nın stoper mevkiindeki en önemli oyuncularından biri olan Samuel Umtiti'nin halihazırda sakat olmasının bu transferin önünü açabileceği tahmin ediliyor.

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