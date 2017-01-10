Beşiktaş'ın 4 kişilik listesinin en başında Mandzukic var

Samuel Eto'o transferinde yine mutlu sona ulaşamayan Siyah-Beyazlılar, forvet transferi için taarruza geçti. Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği golcü listesindeki oyuncularla temasa geçmeye başladı. İşte Başkan Fikret Orman ve ekibinin görüştüğü santrafordaki son durum:

HIRVAT YILDIZ GELMEYE YANAŞMIYOR

1 - Mario Mandzukic: Mario Gomez ayarında bir forvet almak isteyen Başkan Fikret Orman'ın hayali Mario Mandzukic… Matej Mitrovic'in de menajeri olan Ivan Cvjetkovic'le görüşen Beşiktaş Başkanı, 30 yaşındaki forvetin durumunu sordu. Cvjetkovic, önümüzdeki günlerde oyuncusu Mandzukic'le bir araya gelecek ve Juventus'tan ayrılmak isteyip, istemeyeceğini soracak. Ama bu sezon Gonzalo Higuain'le birlikte ilk 11'de oynayan Mandzukic'in İtalyan devinden ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

KOPENHAG 4 MİLYON EURO TALEP ETTİ

2 - Andreas Cornelius: Şenol Güneş, Lucas Prato'dan sonra istediği ikinci isim… 1.93 boyundaki Cornelius, tecrübeli hocanın "Pivot forvet" tabirine uyuyor. Siyah-Beyazlı yönetim, Kopenhag'la temasa geçti. Ama Danimarka ekibi, Cornelius'u kiralık isteyen Beşiktaş'a 'Ret' yanıtı verdi. "Bonservisiyle satabiliriz" diyen Kopenhag, 4 milyon euro istedi. UEFA'yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle Kara Kartal'ın kasasında sadece 300 bin euro var. Beşiktaş kiralama teklifini yenileyecek.

WİLFRİED'İN KAFASINI ÇİN KARIŞTIRIYOR

3 - Wilfried Bony: Sezon başında da istenen Fildişili forvet için Manchester City'ye bir kez daha kiralama teklifinde bulunuyor. Stoke City'de forma şansı bulamayan Bony, başka bir kulübe gitmek istiyor. Ama 28 yaşındaki forvetin kafasını karıştıran ülke ise Çin… Çin kulüpleri, Wilfried Bony'yi kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor. Hatta İngiliz basını, Fildişi forvete yıllık 10 milyon euroluk bir teklif sunulduğunu da yazdı.

1.96'LIK FORVETLE ANLAŞMA TAMAM

4 - Pylyp Budkivsky: Anzhi'de kiralık oynayan 24 yaşındaki golcü için Shakhtar'la kesin olarak anlaşma sağlandı. Ukrayna ekibi, forvet Pylyp Budkivsky ve sol bek Eduard Sobol'u sezon sonuna kadar kiralık vermeyi kabul etti. Beşiktaş da iki oyuncuyla el sıkıştı. Ama yönetim, diğer adaylardan son vereceği kararı bekliyor. Başkan Fikret Orman ve ekibi için Pylyp Budkivsky son tercih…