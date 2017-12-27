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Beşiktaş'tan Moussa Sow bombası

Menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş'a önerdi! Golcü futbolcunun bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

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Cenk Tosun’un, Everton’a transferi için görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, bir yandan da milli oyuncunun yerine alternatif isimler düşünüyor...

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Ibrahimovic için Manchester United’a teklifini ileten Kartal, Demba Ba transferini de her bitirebilir. Bu oyuncuların yanı sıra menajerler Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow’u Beşiktaş’a önerdi. Dubai’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sow için yönetimin bir karar vermediği, bonservis bedelsiz gelmesi halinde transferin gündeme alınabileceği belirtildi.

FELLAİNİ: DÜŞÜNÜYORUM

Siyah-Beyazlılar’ın gündemindeki Manchester Unitedlı Marouane Fellaini, transfer söylentileri ile ilgili konuştu. Belçikalı yıldız, “Kulübüm bana bir teklif yaptı. Kabul edip etmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Kafamda bir şeyler var ama henüz bunları açıklayamam. Jose Mourinho ile konuştuk. Buradan daha ayrılmadım. Kariyerime şimdilik burada devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

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