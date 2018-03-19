Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması! Yırtık var

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Medipol Başakşehir ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncumuz Oğuzhan Özyakup'un dün gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adalesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiş olup, A Milli Takım sağlık ekibi konu hakkında bilgilendirilmiştir."

Açıklamada, Oğuzhan'ın A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı hatırlatılarak, oyuncunun tedavisinin siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı bildirildi.