Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür
Beşiktaş, Trabzonspor'a transfer olan Olcay şahan'a teşekkür etti.
Siyah-beyazlılar, 5 sezon Beşiktaş forması giyen Olcay Şahan'a resmi siteden bir yazı yayınlayarak teşekkür etti.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle;
Beşiktaşımıza hizmet eden, sahada gösterdiği özveriyle herkesin takdirini toplayan, karakteriyle camiamızın sevgisini kazanan Olcay Şahan ile yollarımız ayrıldı.
5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz.
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