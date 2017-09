Beşiktaş'tan Porto maçı öncesi taraftara çağrı

Beşiktaş yönetimi Şampiyonlar Ligi'nde 13 Eylül'de Dragao Stadı'nda oynanacak Porto maçı öncesinde taraftarlara uyarılarda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden 4 dilde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz.

Dear supporters,

According to the decision taken by our board, our supporters will not attend Porto-Beşiktaş game. We're kindly asking you not to go to Dragao Stadium in order to prevent the risk of ban.

Chers supporters,

Selon la décision prise par notre club il n'y aura pas de déplacement pour nos supporters pour le match Porto-Beşiktaş. Dans l'objectif d'éviter des sanctions possibles nous vous demandons s'il vous plaît de ne pas aller au Stade Dragao.

Sehr geehrte Beşiktaş-Fans,

Nach Entscheidung des Beşiktaş-Vorstands, werden für die Begegnung zwischen Porto und Beşiktaş keine Gästefans mitgenommen. Aufgrund der Tatsache, dass eine Bestrafung möglich ist, bitten wir Sie, von einem Besuch des Dragao-Stadions abzusehen."