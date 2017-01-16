Beşiktaş'tan Quaresma ve transfer açıklaması

Zemine tepki gösteren Atalay, "Şu anda ayakta zor duruyoruz, altımız buz. Bu hava koşullarında saha zemininde futbolcular iyi performans gösterdiler. İki takımı da kutluyorum. İyi mücadele oldu. Teknik ekibe, futbolcuları kutluyorum" dedi.

Quaresma'nın oyundan çıktıktan sonra Şenol Güneş'e gösterdiği tepki ile ilgili konuşan yönetici, "Bunlar her maçtan sonra bazı futbolcular böyle şeyler oluyor. Çok üzerinde durulacak şeyler değil" derken; transferle ilgili de "Takımın performansını gördük. Çok ihtiyacımızın olmadığı ortada. Önümüzde bir 14 gün var, bakalım" ifadelerini kullandı.