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Beşiktaş'tan Quaresma'ya 3 yıl için 24 milyon lira

Beşiktaş, Quaresma ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sözleşme detayları ortaya çıkarken, Portekizli yıldız 3 yılda yaklaşık 24 milyon TL alacak.

  • Habertürk
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Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Quaresma ile opsiyon nedeniyle mukavelesi 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak olmasına karşın masaya oturdu. 
 
Adı Fenerbahçe ile de anılan Q7 ile yapılan görüşmede, opsiyona uyulmaması ve yeniden 3 yıllık sözleşme yapılması yönünde karşılıklı olarak anlaşmaya varıldı. Beşiktaş yönetimi, özellikle son maçlarda müthiş bir performans sergileyen ve takımının galibiyetlerinde başrol oynayan Portekizli’ye 3 yıllık bir sözleşme karşılığında hatrı sayılır zam da yaptı.
 
Geçen sezon 1 milyon 768 bin Euro, bu sezon ise 1 milyon 600 bin Euro kazanan ve 1 sezonluk opsiyonun kullanılması halinde de 1 milyon 768 bin Euro ödenecek olan Quaresma’ya, yeni sözleşmeye göre ilk iki sezon (2017-18, 2018-19) için toplam 4 milyon 200 bin Euro verilecek. 
 
2019-20 sezonunda ise 1 milyon 750 bin Euro ödenecek Portekizli yıldız, Kartal’dan toplam 5 milyon 950 bin Euro (yaklaşık 24 milyon TL) alacak.
 
Q7 ayrıca her sezon için puan başına 4 bin Euro kazanacak.

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