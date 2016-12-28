Beşiktaş'tan Rakitskiy’ye Talisca formülü

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteğinin ardından ara transfer döneminde takıma yeni bir stoper kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Shakhtar Donetsk’li Yaroslav Rakitskiy için yoğun mesai harcıyor. Başkan Fikret Orman’ın, “En büyük hayallerimden biri onu Beşiktaş formasıyla görmek” dediği 27 yaşındaki savunmacı konusunda kulübünden 8 milyon Euro’luk geri dönüş alan Beşiktaşlı idarecilerin, son öneriyi belirlediği öğrenildi.

Diğer bölgelere de yapılacak takviyeler için ayrılan para ve UEFA’nın Finansal Fair Play incelemesinin devam etmesini göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar, Ukrayna temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulundu.

Toplamda 5 milyon Euro

Sezon başında Anderson Talisca’yı Benfica’dan 25 milyon Euro’luk, (92 milyon TL) Aboubakar’ı da Porto’dan 10 milyon Euro’luk (36 milyon TL) opsiyon maddeleriyle kiralayan Beşiktaş, kısıtlı bütçesi sebebiyle Rakitskiy’yi de bu yolla takıma kazandırmayı planlıyor. 27 yaşındaki futbolcu için kulübüne 2.5 milyon Euro (9.2 milyon TL) kiralama bedeli ödemeyi, sözleşmesine de 2.5 milyon Euro opsiyon maddesi koydurmayı öneren Beşiktaş’ın Ukrayna ekibinden gelecek cevabı beklemeye geçtiği bildirildi.

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