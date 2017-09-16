Beşiktaş'tan Semih Erden'e 1+1 yıllık teklif
Beşiktaş Sompo Japan, milli pivot Semih Erden'in transferi için girişimlerini sürdürüyor.
EuroBasket 2017'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken tecrübeli uzuna 1 +1 yıllık kontrat önerildi.
Serbest oyuncu statüsünde bulunan 31 yaşında ve 2.13 boyundaki yıldız, düşünmek için süre istedi. Siyah-Beyazlılar'ın ve A Milli Takım'ın başantrenörü UfukSarıca'nın bu transferi çok istediği ve önümüzdeki günlerde tarafların mutlu sona ulaşabileceği belirtildi. Semih, NBA'deki 2012 lokavtında Deron VVİlliams ile birlikte Beşiktaş forması giymişti.
(Güneş)
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