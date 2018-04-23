Beşiktaş'tan sonra Everton da Brahimi'nin peşine düştü

İsmi transfer döneminde Beşiktaş ile anılan Porto'nun yıldız futbolcusu Yacine Brahimi hakkında Portekiz'den flaş bir transfer iddiası geldi.

Portekiz basını, Brahimi'nin transfer için kararını verdiğini ve Beşiktaş yerine Everton'a 'evet' dediğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TAN FAZLA MAAŞ

28 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediği ve Everton'a sıcak baktığı iddia edilirken İngiliz ekibinin Brahimi'ye Beşiktaş'tan daha fazla maaş teklif ettiği kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ''Severek takip ettiğim bir oyuncu'' diye bahsettiği Brahimi, 45 maçta 10 gol ve 10 asist üretti.

''TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR''

Brahimi'nin menajeri Luis Alonso, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ''Brahimi'nin Porto ile 1 yıl daha kontratı var. Şu anda Türkiye'ye gelmesi imkansız. Yakın gelecekteki kariyerinde Türkiye'yi düşünmüyor'' sözlerini kullanmıştı.

Hızıyla dikkat çeken sol kanat oyuncusunun Porto ile sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

(Sporx)