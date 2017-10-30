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Beşiktaş'tan taraftarla uyarı

Beşiktaş resmi sitesinden taraftarlarına yönelik bir açıklamada bulundu.

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Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı ile bundan böyle stadyumlara taşınabilir şarj cihazı (power bank) alınmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taraftarlarımızın taşınabilir şarj cihazlarını yanlarında getirmemelerini rica ederiz.

Beşiktaş JK

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