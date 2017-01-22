Trabzonspor, Beşiktaş'tan Tolgay'ın peşinde!

Trabzonspor, eski gözdesi Tolgay Arslan için harekete geçti. Hem futbolcu hem de Beşiktaş ile yapılan ön görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu bonservisiyle almayı planladığı, maliyetinin yüksek olması halinde ise satış opsiyonu ile birlikte kiralayacağı öğrenildi.

Trabzonsporlu yöneticilerin, hem Tolgay Arslan hem de Beşiktaş'la yaptığı ön görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bu transferin önümüzdeki birkaç gün içinde şekilleneceği gelen bilgiler arasında.

Bu gelişmenin ardından gözler Tolgay'ı rotasyonda kullanan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in izleyeceği tavıra çevrildi. Bordo-mavili kulüp daha önce de Tolgay Arslan'ı istemiş ancak yıldız futbolcu, siyah-beyazlıları tercih etmişti.

Sabah