Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!
Beşiktaş, forvet listesinde olan Jackson Martinez için Guangzhou Evergrande’ye 1.5 yıllık kiralama önerdi.
Beşiktaş ile Jackson Martinez flörtünde yeni bir iddia daha gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin forvet listesinde olan Jackson Martinez şu sıralar tedavisini tamamlamak üzere Porto'da bulunuyor. Futbolred sitesi, Kolombiyalı oyuncunun temsilcileri ile siyah-beyazlı idarecilerin ilk teması kurduğunu yazdı.
YENİ KURALLAR ZORLUYOR
Yeni kurala göre yabancı sayısı 3+1 olan Çin'in Guangzhou ekibinde ise şu anda 6 yabancı futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Felipe Scolari bu sebeple Jackson Martinez'in gidişine sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların Martinez'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralayabileceği ifade ediliyor.
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