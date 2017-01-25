Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'tan Martinez için 1.5 yıllık teklif!

Beşiktaş, forvet listesinde olan Jackson Martinez için Guangzhou Evergrande’ye 1.5 yıllık kiralama önerdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş ile Jackson Martinez flörtünde yeni bir iddia daha gündeme geldi. Siyah-beyazlı yönetimin forvet listesinde olan Jackson Martinez şu sıralar tedavisini tamamlamak üzere Porto'da bulunuyor. Futbolred sitesi, Kolombiyalı oyuncunun temsilcileri ile siyah-beyazlı idarecilerin ilk teması kurduğunu yazdı.
 
YENİ KURALLAR ZORLUYOR
 
Yeni kurala göre yabancı sayısı 3+1 olan Çin'in Guangzhou ekibinde ise şu anda 6 yabancı futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Felipe Scolari bu sebeple Jackson Martinez'in gidişine sıcak bakıyor. Siyah-beyazlıların Martinez'i satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiralayabileceği ifade ediliyor.
 
Fotomaç

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cenaze töreninde ilginç olay!

Cenaze töreninde ilginç olay!

Uzayda çekilen müthiş selfieler

Uzayda çekilen müthiş selfieler

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Ünlülere benzeyen sıradan insanlar

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

Adana Adliyesi yakınlarında silahlı kavga

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA