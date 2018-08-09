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Beşiktaş'tan zemin açıklaması

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda oynadıkları LASK Linz maçında dikkat çeken saha zeminin durumu hakkında Beşiktaş'tan açıklama yapıldı.

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Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda oynadıkları LASK Linz maçında dikkat çeken saha zeminin iyi durumda görünmemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Vodafone Park çimleri ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Yaz aylarında görülmekte olan bir çim hastalığı, stadımız Vodafone Park'ı da etkilemiştir. Normal bakımları titizlikle yapılan çimlerin, doğal yollar ile hastalığa yakalanması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Çimlerimizin tedavi sürecine yetkili firma tarafından başlanmış olup, 2 haftalık bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Vodafone Park'ın çimleri, 2 hafta sonra kusursuz haline dönecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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