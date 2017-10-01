Beşiktaş: 2 Trabzonspor: 2

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 7. hafta maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Bu maç öncesi ligde Beşiktaş 13 puanla 3. sırada bulunurken, Trabzonspor ise 8 puanla 11. sırada yer alıyor.

Goller: Dk. 13 Anderson Talisca, Dk. 58 Jeremain Lens (Beşiktaş); Dk. 21 Olcay Şahan, Dk. 80 Hugo Rodallega (Trabzonspor)

BEŞİKTAŞ: 2 - TRABZONSPOR: 2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay

Beşiktaş: Fabricio, Necip Uysal, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Durica, Hubocan, Onazi, Abdülkadir Ömür, Kucka, Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Dk. 13 Anderson Talisca, Dk. 58 Jeremain Lens (Beşiktaş); Dk. 21 Olcay Şahan, Dk. 80 Hugo Rodallega (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Gary Medel, Dk. 44 Caner Erkin, Dk. 72 Tolgay Arslan (Beşiktaş); Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 36 Tomas Hubocan, Dk. 39 Okay Yokuşlu, Dk. 56 Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş'tan zorunlu değişiklikler

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına eksik bir kadroyla çıktı.

Ligin 6. haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson gibi önemli oyuncularını gördükleri kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili ekibe karşı bu oyuncularından yoksun mücadele verdi.

Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine orta sahanın sağında Jeremain Lens ilk 11'de şans buldu. Daha önce Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de görev yapan, Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Lens, iki müsabaka sonra ilk 11'de yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'un kırmızı kart cezalısı olması hem savunmanın kurgusunu hem de defansın önündeki kurguyu değiştirdi.

Hutchinson'un olmaması nedeniyle, son maçlarda sağ bekte görev yapan Gary Medel, bu sefer savunmanın önünde oynadı. Siyah-beyazlı ekipte, Oğuzhan Özyakup'un yokluğunda ise Medel'in yanında Tolgay Arslan şans buldu.

Medel'in orta sahaya geçmesinin ardından teknik direktör Güneş, Necip Uysal'ı sağ bek olarak sahaya sürdü. Bu sezon sadece Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de oynayan ve Trabzonspor mücadelesinde bir kez daha aynı şansı yakalayan Necip, kaptan olarak sahada yer aldı.

Negredo 2 maç sonra ilk 11'de başladı

Siyah-beyazlı takımda forvet hattında da görev değişimi oldu.

Şenol Güneş, Cenk Tosun'a yedekler arasında yer verirken, Trabzonspor karşısında Alvaro Negredo gol aradı. Siyah-beyazlı formayla ilk 11'de oynama şansını daha önce Kardemir Karabükspor maçında yakalayan, daha sonra Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Negredo, 2 müsabaka sonra aynı şansı yakaladı.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Anderson Talisca ve Ryan Babel ilk 11'de görev aldı.

Adriano yok, Gökhan Gönül ilk kez kadroda

Siyah-beyazlı ekipte son maçlarda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Adriano Correia, Trabzonspor karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Sakatlığının geçmesinin ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül ise bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Siyah-beyazlı formayla son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor'a karşı forma giyen ve yaz aylarında geçirdiği ameliyatın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, bu hasretini Trabzonspor karşılaşmasıyla sonlandırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar ile Utku Yuvakuran da yedek olarak sahaya çıktı.

Şenol Güneş tribünde

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynanan önemli maçta bir başka eksikliği Şenol Güneş ile yaşadı.

Fenerbahçe maçında hakeme yönelik sözlerinin ardından tribüne gönderilen ve 1 maç men cezası alan Güneş, bordo-mavili ekibe karşı takımın başında yer alamadı. Tecrübeli teknik adam, mücadeleyi tribünden takip etti.

Şenol Güneş'in yokluğunda Trabzonspor karşısında siyah-beyazlı ekibi antrenör Şeref Çiçek yönlendirmeye çalıştı.

Beşiktaş Çin Yılı'nı kutladı

Beşiktaş Kulübü, Çin Milli Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Çin'in 68'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karşılaşma öncesinde Vodafone Park skorboardunda ve reklam panolarındaki mesajlarla kutlamada bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular da stat skorboardundan Çince, bu ülkenin milli gününü kutladı.

Siyah-beyazlı oyuncular, sahaya "Kaçakçılık ülkemizin çalınan geleceğidir, sessiz kalma" yazılı pankartla çıktı.

Jose Sosa ve Olcay Şahan ilk kez Vodafone Park'ta

Trabzonspor'un ilk 11'inde yer alan Jose Sosa ile Olcay Şahan, Vodafone Park'ta ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi.

Geride kalan sezonlarda Beşiktaş kadrosunda yer alan iki oyuncu, bordo-mavili ekibe transfer olduktan sonra siyah-beyazlı taraftarın önüne ilk kez çıktı. Olcay Şahan, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olurken, Jose Sosa ise 2016-2017 sezonun başında sorunlu bir şekilde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.

Olcay'a destek, Burak Yılmaz ve Sosa'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi eski oyuncuları Olcay Şahan'ı tribüne çağırarak kendisini alkışladı. Olcay da tribünlere yönelerek siyah-beyazlılara aynı şekilde karşılık verdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonsporlu taraftarların tribünlere çağırdığı Jose Sosa ile Burak Yılmaz'a ise tepki gösterdi.

Trabzonspor'da Onur Kıvrak oynadı

Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı ile 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekipte Jan Durica, Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka ve Joao Pedre da Silva Pereira da ilk 11'de görev aldı.

Trabzonspor'un yedek kadrosu ise Uğurcan Çakır, Emmanuel Mas, Theo, Volkan Şen, Castillo, Uğur Demirok, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Hugo Rodallega ve Yuzuf Yazıcı'dan oluştu.

Bordo-mavili taraftarlar da zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.