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Beşiktaş-Yeşilgiresun Belediyespor: 91-94

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, kendi sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'a uzatmada 94-91 yenildi. Beşiktaş dün futbolda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında  Yeşilgiresun Belediyespor, uzatmaya giden maçta deplasmanda Beşiktaş Sompo  Japan'ı 94-91 mağlup etti.
 
Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde ilk mağlubiyetini aldı.  Yeşilgiresun Belediyespor ise üst üste ikinci galibiyetine imza attı.
 
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk
Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 9, Strawberry 11, Weems 10, Diebler  15, Sertaç Şanlı 4, Ömer Utku Al 2, Muratcan Güler, Samet Geyik 10, Erkan  Veyseloğlu 9, Can Maxim Mutaf 3, Lima 18
Yeşilgiresun Belediyespor: James 25, Boynton 22, Enes Berkay Taşkıran  7, Gagic 16, Marinkovic 7, Efe Beşok 5, Nikolov, Hosley 10, Dusan Cantekin 1,  Erkan Yılmaz 1
1. Periyot: 25-22
Devre: 50-45
3. Periyot: 64-59
Normal Süre: 79-79
Beş faulle çıkanlar: 26.32 Efe Beşok, 39.11 Enes Berkay Taşkıran  (Yeşilgiresun Belediyespor)
 
Beşiktaş Sompo Japan'ın dış atışlardan bulduğu basketlerle başlayan  mücadelede Yeşilgiresun Belediyespor, Boynton'un basketiyle 6. dakikada 14-11 öne  geçti. Samet Geyik ile pota altında etkili olan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği  25-22 önde kapattı.
 
Skoru eşitleyerek ikinci periyoda başlayan Yeşilgiresun Belediyespor,  siyah-beyazlıların basketlerine cevap vermekte zorluk çekmedi. Konuk ekip,  7-0'lık seriyle 16. dakikada 36-33 öne geçti. Molanın ardından peş peşe  basketlerle etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, 39. dakika içinde 45-45 beraberliği  sağlarken, iyi savunma yaparak soyunma odasına 50-45 önde gitmeyi başardı.
 
Üçüncü çeyreğe üst üste bulduğu sayılarla başlayan Beşiktaş Sompo  Japan, 24. dakikada farkı 10'a (58-48) çıkardı. Lima'nın pota altından bulduğu  sayılarla üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip karşısında Yeşilgiresun  Belediyespor, son anda bulduğu sayılarla farkı azalttı. Karşılaşmanın üçüncü  çeyreğini de Beşiktaş Sompo Japan 64-59 önde geçti.
 
Karşılıklı 3 sayılık basketlerle başlayan 4. periyotta ev sahibi ekip  farkı yeniden 10 sayıya yükseltmeyi başarsa da Yeşilgiresun Belediyespor 36.  dakikada üst üste bulduğu basketlerle farkı tek sayıya (74-73) indirdi. Gagic'in  basketiyle 75-74 öne geçen yeşil-beyazlı takım, Beşiktaş Sompo Japan'ın yaptığı  hataları değerlendirmekte zorluk yaşamadı. Son periyodun bitimine 13 saniye kala  Yeşilgiresun Belediyespor, James'in basketiyle 79-77 öne geçmesine rağmen  Beşiktaş Sompo Japan, bitime 4 saniye kala Lima ile 79-79 beraberliği sağladı.  Maçın normal süresi 79-79 tamamlandı.
 
Yeşilgiresun Belediyespor, uzatma bölümünde rahat sayılar üreterek  rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve karşılaşmayı 94-91 kazandı.

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