Beto 2 yıl daha Göztepe'de
Göztepe Kulübü, Portekiz'li kaleci Beto'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Göztepe Kulübü, Portekiz'li kaleci Beto'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto'nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Beto, bu sezon gösterdiği başarılı performansla takdir kazanmıştı...
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