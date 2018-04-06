Beto 2 yıl daha Göztepe'de

Göztepe Kulübü, Portekiz'li kaleci Beto'nun sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kalecilerinden Beto'nun sözleşmesi 31.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beto, bu sezon gösterdiği başarılı performansla takdir kazanmıştı...