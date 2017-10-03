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Beyza Sındıraç: Caner Erkin'in hapis cezası düştü

Futbolcu Caner Erkin'in boşandığı eşi Asena Atalay, nafakasını ödemediğini iddia ederek dava açmıştı.

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Dava ardından İcra Müdürlüğü’ne başvuran Atalay, Erkin hakkında icra takibi başlatmıştı. Atalay, icra takibine rağmen 12 aylık nafaka bedeli olan 125 bin liranın ödenmediğini ileri sürerek İcra Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Atalay, Erkin’in nafaka hükümlerine uymamak suçundan cezalandırılıp tazyik hapsine çarptırılmasını istemişti. Caner Erkin cephesinde de fazla nafaka ödemesi yapıldığı iddiası gündeme gelmişti.

Karar sonrası Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç, şunları söyledi: “21 Ocak 2017 tarihine kadar Caner Erkin müvekkilim Asena Atalay’ın bir yıllık nafaka bedelini ödememesi üzerine icra takibi yapılmış olup aynı tarihte hukuken rutin bir uygulama olan üç aylık hapis cezasıyla tazyik edilmesi için şikayette bulunulmuştur. Caner Erkin’in nafaka borcunu icraya ödemesi ile şikayet düşmüştür. Konu bundan ibarettir. Ortada fazladan nafaka ödemesi olmadığı gibi Caner Erkin’in mahkeme tarafından haklı bulunması da söz konusu değildir.”

(Sabah)

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