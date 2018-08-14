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Bilal Erdoğan: Dünya barışına katkıda bulunuyoruz

Erdoğan, UNESCO Geleneksel Sporlar ve 4. Müşterek Danışma Toplantısı’nın açılışında bu ifadeyi kullanıp “Dünyada siyasi, ekonomi olarak tek, çift kutupluluk tartışılır ama kültürel kutuplaşma kabul edilemez” dedi.

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DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı’nın açılışında konuştu. Erdoğan, “Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun temel felsefesi, dünyanın renkliliğini bir zenginlik olarak kabul etmek, kültürlerin birbirlerine saygısını dünyanın huzuru, barışı için bir alt yapı adımı olarak görmektir. Dünyada siyasi, ekonomi olarak tek, çift kutupluluk bunlar tartışılmıştır, tartışılacaktır, mümkündür. Bir veri olarak bunları kabul edebiliriz ama kültürel olarak dünyanın tek kutupluluğa, tek renkliliğe gitmesi kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

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