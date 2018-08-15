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Bilal Erdoğan: Dünyanın çok renkli olması gerek

ERDOĞAN: Dünyanın tek renkliliğe doğru zorlanması değil, çok renkli olması gerek. Böylece dünyada zenginlik, barış ve huzur yaşanabilir. Spor da kültür sahasının tabanının en geniş birimidir.

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Dünya Etnospor Konfederasyonu ve UNESCO iş birliğiyle Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel’de düzenlenen “UNESCO Geleneksel Sporlar ve Oyunlar 4. Müşterek Danışma Toplantısı” kapanış programıyla sona erdi. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, toplantıda geleneksel sporların ve oyunların gelişmesiyle ilgili istişareler yapıldığını, kadınların geleneksel sporlarla birlikte güçlendirilmesinin konuşulduğunu söyledi. 

HAYIRLISI OLSUN

Bilal Erdoğan, “Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak temel hedefimiz, dünyadaki bu kültürel dengesizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak. Dünyanın tek renkliliğe doğru zorlanması değil, çok renkli olması gerek. Böylece dünyada zenginlik, barış ve huzur yaşanabilir. Sporlar da kültür sahasının tabanı en geniş olan birimi diyebiliriz. Onun için geleneksel sporlar alanındaki bu duyarlılığın, bu bilincin güçlenmesinin dünyada karşılıklı saygı ve hoşgörüye, barışa ve birlikte yaşama bilincine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'İN YANINDAYIZ

İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Erdoğan, Türkiye’ye gelen Filistin 2.Lig ekibi  Zeytindağı ve Şöhretler Karması maçıyla ilgili konuştu. Erdoğan, “Bu maçla Filistinli kardeşlerimizin en büyük destekçisi olduğumuzu vurguluyoruz” diye konuştu.

(Akşam)

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