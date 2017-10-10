Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nın Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı kazanmasından dolayı ay-yıldızlı ekibi kutladı.

Vodafone Park'ta İngiltere ile yapılan ve Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren müsabakayı yerinde izleyen Erdoğan, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Millilerin seyir zevki üst düzey bir karşılaşmaya imza attığını belirten Bilal Erdoğan, "Milli ruhu kuşanmış cengaverler sahadaydı." dedi.

Erdoğan, maçı izlerken millilerle gurur duyduklarını vurgulayarak, "Hak ettikleri bir kupa kazandılar. Türkiye'nin ismini ampute futboluna çok büyük harflerle kazımış oldular. Bundan sonra başarıları devam edecektir ama ben kamuoyunun ilgisinin ampute futbolunu ihmal etmemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ampute futbolu maçlarının yayınlanmasının bu sporun gelişmesine katkı sağlayacağının altını çizen Erdoğan, "Daha çok ampute vatandaşımızın futbolla zaman geçirmesi mümkün olacak. Bugün müthiş bir keyif aldık. İnşallah devamını da izleyeceğiz. Stat tıklım tıklım doluydu. Son zamanlarda milli futbol sahasında sıkıntılar yaşıyoruz. Ampute futbolu bize bütün bunları unutturdu. Onun için de onlara ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.