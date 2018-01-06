Bilal Kısa, Akhisarspor'a geri dönüyor

Bursaspor’dan ayrılması kesinleşen Bilal Kısa’ya eski takımı Akhisar Belediyespor talip oldu.

Yeşil-Siyahlı takımda gösterdiği performansla hem milli takıma yükselen hem de Galatasaray’a transfer yapan tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinin son dönemlerine girerken yine Akigolar’da forma giymeye hazırlanıyor.

Prensip anlaşmasına varılan görüşmelerde imzalar an meselesi.

(Fanatik)