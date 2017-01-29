Bilic'e büyük şok! Resmen gitti!

Transferi yılan hikayesine dönen Dimitri Payet'in yeni takımı Marsilya oldu. Uzun süren görüşmeler sonunda West Ham United kulübü, Fransız futbolcunun 25 milyon Pound (121 milyon TL) karşılığında Fransız ekibine transferini duyurdu.

2015 yılında Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutan Payet, 1.5 yıl sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu.

Hatırlanacağı üzere West Ham United'da oynamak istemediğin söyleyen 29 yaşındaki futbolcu Bilic tarafından kadro dışı bırakılmış, ve Hırvat teknik adam transfer dönemi sona ermeden Payet'in satılması gerektiğini söylemişti.

Daha öncesinde West Ham taraftarları da Payet'e olan kızgınlıklarını göstermek için yıldız futbolcunun arabasına saldırmıştı.

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