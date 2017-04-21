Bilic, Trabzonspor'dan Onur Kıvrak'ı istiyor
West Ham'ın Hırvat teknik direktörü Slaven Bilic'in, Trabzonspor'un kalecisi Onur Kıvrak'ı istediği ortaya çıktı.
- HT
10 yıldır Trabzonspor’un formasını giyen Onur Kıvrak’a Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ın kanca attığı, menajerler aracılığıyla da yönetime teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Bir dönem Beşiktaş’ı çalıştıran West Ham’ın Hırvat teknik direktörü Slaven Bilic’in, iki kalecisi Randolph ve Adrian’ın performansından memnun olmadığı, Onur’un kadroya katılmasını istediği öğrenildi.
Bu raporun ardından İngilizler’in Trabzon’un kapısını çaldığı, ancak yöneticilerin Onur’u satmayı düşünmediklerini ilettiği bildirildi
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