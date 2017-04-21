Bilic, Trabzonspor'dan Onur Kıvrak'ı istiyor

İntihar etmek için hastane çatısına çıkan genci polis ve hastane çalışanları ikna etti

Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde madde bağımlılığı tedavisi gören bir genç, taburcu edilmek istenmesine tepki göstermek için çıktığı hastane çatısında polis ve hastane görevlileri tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.