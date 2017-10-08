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Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hüsnü Dinç oldu

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 'Downing Street' isimli atıyla İstanbul Atlı Spor Kulübü'nden Hüsnü Dinç kazandı.

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Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Downing Street" isimli atıyla İstanbul Atlı Spor Kulübünden Hüsnü Dinç kazandı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün Beştepe'deki tesislerinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışları sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi "Downing Street" isimli atıyla İstanbul Atlı Spor Kulübünden Hüsnü Dinç oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençler Kupası'nda "Electric" isimli atıyla Aslı Güleç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yıldızlar Kupası'nda ise "Kellox De Messitert" isimli atıyla Lyn Nil Özgün birinci geldi.

Limak Enerji Kupası'nı "Erbuğ" isimli atıyla Yüzbaşı Ömür Burak Dağdelen, Ankara Atlı Spor Kulübü Kupası'nı da "Atleet" isimli atıyla Hasan Şentürk kazandı.

AA

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