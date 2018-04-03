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Binicilikte milli sporcu Derin Demirsoy, Arezzo Grand Prix'te birinciliği elde etti

Binicilikte milli sporcu Derin Demirsoy, İtalya'da katıldığı Arezzo Grand Prix yarışmasında birinciliği elde etti.

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Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, İtalya'nın Arezzo kentinde düzenlenen CSI3 grand prix yarışmasında mücadele etti.     

Derin Demirsoy, 150 santimetrede "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla birinci oldu.     

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