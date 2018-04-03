Binicilikte milli sporcu Derin Demirsoy, Arezzo Grand Prix'te birinciliği elde etti
Binicilikte milli sporcu Derin Demirsoy, İtalya'da katıldığı Arezzo Grand Prix yarışmasında birinciliği elde etti.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu, İtalya'nın Arezzo kentinde düzenlenen CSI3 grand prix yarışmasında mücadele etti.
Derin Demirsoy, 150 santimetrede "Dadjak Ter Puttenen" isimli atıyla birinci oldu.
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