Fenerbahçe'nin kanayan yarası Salih Uçan

Fenerbahçe’nin genç oyuncusu 2013’te Türkiye’de düzenlenen U20 Dünya Kupası’nda turnuva öncesi yine Fransız futbolcu Pogba ile beraber kupanın ön plana çıkan iki isminden biri olmuştu. Pogba kariyer merdivenlerini hızla çıkarken, Salih beklenen patlamayı bir türlü yapamadı, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe şampiyonluk rüyasını bir sonraki sezona ertelerken, özellikle takım içerisinde bazı yıldızların yaşattığı hayal kırıklığı dikkat çekiyor.

Bu isimlerin en başında da Salih Uçan geliyor. 2012-13 sezonunda Bucaspor’dan alındıktan sonra geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Salih, 5 yılın sonunda kulüp içerisinde ve taraftarlarda büyük üzüntü oluşturdu.

Genç orta saha, özellikle ilk sezonunda Aykut Kocaman ile yıldızını parlatıp, bir anda FIFA’nın dahi ilgisini çekmişti. FIFA tarafından 2012’de geleceğin en büyük yıldızları listesinde 8 futbolcu arasında gösterilen Salih, o dönem bilhassa Fransız Paul Pogba ile yan yana anılıyordu.

Hatta 2013’te Türkiye’de düzenlenen U20 Dünya Kupası’nda, turnuva öncesi yine Fransa’dan Pogba ile beraber kupanın yıldız adayı olarak gösterilen Salih Uçan, ay-yıldızlı takım da Hakan Çalhanoğlu ile beraber en popüler ismi olmuştu.

O kupanın en değerli oyuncusu seçilen Pogba, 2012 yılında Alex Ferguson tarafından beğenilmeyerek Manchester United’dan Juventus’a gönderilmişti.

Aynı dönemde de Roma’nın takibe alıp, kadrosuna kiraladığı Salih, yine Fransız yıldız ile aynı zamanlarda İtalya Serie A’ya adım atmıştı. Ancak Pogba, 2014’ten itibaren Juventus’ta 90 resmi maçta 2 lig şampiyonluğu alıp, Manchester United’a 100 milyon euro ile transfer olarak rekorları kırdı.

Salih Uçan ise Roma ve Fenerbahçe’de son 2.5 sezonda 27 resmi maçta boy gösterebildi. Özellikle bu sezon başında Roma’nın satın alma opsiyonunu kullanmayıp, sarı-lacivertlilere geri gönderdiği 23 yaşındaki yıldız, yine isteneni veremedi.

Yıldız orta saha, Dirk Advocaat’ın beklentilerini karşılayamadı ve formadan uzak kaldı. Son 3 maçta da 18 kişilik kadroya dahi giremeyen Salih Uçan, yönetim kanadında da hayretle karşılanıyor. Yetenek ve potansiyeliyle gelecek vaat eden Salih için adeta ‘kayıp aranıyor’ yorumu yapılıyor.

Kocaman’ın prensiydi

Sarı-lacivertlilerde 2012-13 sezonunda forma giymeye başlayan Salih Uçan, ilk yılında Aykut Kocaman ile ciddi anlamda başarı kazanmıştı. Formayı kapıp, as takıma giren Salih, attığı şık goller ve beğeni kazanan hareketleriyle takdir toplamıştı. Kocaman’ın ayrılmasıyla sıkıntı yaşayan genç oyuncu, Ersun Yanal döneminde formayı unutup, psikolojik ve fiziksel olarak geriye gitmişti.

Örnekler çok

2013 yılında Türkiye’de düzenlenen U20 Dünya Kupası’nda Salih Uçan ve Pogba gibi birçok genç orta saha yer almıştı. Bunların en başında Hakan Çalhanoğlu ismi geliyordu. Hakan, turnuva sonrası Bayer Leverkusen’in yıldızı olarak dikkat çekti. Ayrıca şu an itibariyle Salih Uçan’ın aksine yükselen yıldızlar şöyle: Jese Rodriguez; Real Madrid, Kondogbia; Inter, Joao Mario; Inter.

20

Salih Uçan bu sezon 8’i ligde olmak üzere 20 maçta forma giydi. Kupada bir gol attı, ligde bir asist yaptı.

43

Paul Pogba bu sezon 27’si ligde olmak üzere 43 maçta forma giydi. Yedi gol-beş asist ile oynadı.