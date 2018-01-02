Bir dönem Beşiktaş'ın da istediği Deniz Türüç, Galatasaray yolunda

Süper Lig’de ilk yarının flaş ekibi olan Kayserispor, Romanya 1. Lig ekiplerinden Craiova forması giyen Gustavo Vagenin’i transfer ediyor. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transfer çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Romanya’dan Brezilya asıllı bir kanat oyuncusuyla görüşüyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu ismin Craiova forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Vagenin olduğu ortaya çıktı.

İtalyan pasaportu da bulunan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor.

Bu sezon, Craiova formasıyla toplamda 25 maça çıkan Gustavo, bu maçlarda 10 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan oyuncuyla görüşmeler başlayacak ve genç oyuncu Kayserispor’un Antalya kampına katılacak.

DENİZ TÜRÜÇ GALATASARAY’A GELİYOR

Gustavo Vagenin’in transferi sonrası Deniz Türüç’ün Galatasaray’a transferine izin verilecek. Sol ayaklı olan ve Deniz Türüç’le oyun tarzları benzerlik gösteren Gustavo’nun takıma katılmasının ardından Deniz Türüç de Galatasaray’ın yolunu tutacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, konuya ilişkin TRT Spor’da yaptığı açıklamada, “İstanbul kulüpleri de dahil en iyi oyuncularını almak için de konuşmaya hazırız.” İfadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’ın Deniz Türüç için Kayserispor’a bonuslarla birlikte 5 milyon euroluk bir teklif yapacağı öğrenildi. Transfer sezonun başlamasının ardından Deniz Türüç’ün Galatasaray’a imza atması bekleniyor.

GÜNEŞ