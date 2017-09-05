Bir dönem Galatasaray forması giyen Jose Rodriguez, Maccabi Tel Aviv takımına kiralandı

Futbol yaşantısını Mainz 05'te sürdüren Galatasaray'ın eski oyuncusu Jose Rodriguez yine takım değiştirdi.

Alman kulübü, İspanyol orta alan oyuncusunu Maccabi Tel Aviv'e bir sezon için kiraladı.

İsrail şampiyonu, kendileri için transferin son gününde 22 yaşındaki futbolcuyu kadroya dahil ettiklerini resmi olarak duyurdu.

Maccabi'nin hocası Jordi Cruyff, "Rodriguez genç yaşına rağmen birçok ligde ve farklı takımlarda mücadele etti. Yetenekli ve birçok şeyi deneyim etmiş bir futbolcu. Sadece kendisine güveneceği bir ortama ihtiyacı var. Burada ona bunu vermeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Birçok teklif aldım'

Rodriguez ise şöyle konuştu:

"Kiralık olarak ayrılmak için birçok teklif aldım ama Mainz herhangi bir kulübe gitmeme izin vermedi. Jordi ile sohbet ettikten sonra Maccabi'ye katılmaya karar verdim."

Galatasaray'ın 2015-16 sezonu başında Real Madrid'den transfer ettiği Jose Rodriguez, Sarı-Kırmızılı formayla 23 resmi karşılaşmaya çıkmış ve 2 asist yapmıştı. (Fanatik)