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Yusuf Şimşek görevinden istifa etti

Bandırmaspor'un teknik direktörü olan Yusuf Şimşek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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TFF 1’inci Lig'de sıkıntılı günler geçiren Bandırmaspor'da Giresunspor yenilgisi sonrası teknik direktör Yusuf Şimşek istifa etti.

TFF 1'inci Ligi’nin bitimine 7 hafta kala 22 puanla son sırada yer alan bordo beyazlı takımı, Göztepe ile oynanacak maça altyapı sorumlusu Faruk Ahlatlı’nın hazırlaması bekleniyor.

Bandırmaspor sezona İsmail Ertekin’in teknik sorumluğunda başlamış, ardından bu görevi Feyyaz Uçar ve son olarak Yusuf Şimşek üslenmişti. Bandırmaspor  Şimşek ile çıktığı 6 karşılaşmadan bir galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet almıştı.

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