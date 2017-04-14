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Fikret Orman yarın Aulas'a cevap verecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, dün gece Lyon - Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Lyon Başkanı Aulas'a cevap vermeye hazırlanıyor.

  • Skorer - İHA
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Lyon'a olaylı bir şekilde mağlup olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, gündemle ilgili yarın basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. Orman'ın Lyon'da yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalar yapacağı ve Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'a cevap vereceği belirtildi.

Lyon Başkanı, yaptığı açıklamada İstanbul’da oynanacak rövanş maçının seyircisiz oynanması gerektiğini vurgulayarak, “Özellikle Avrupa’nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç. Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş, biletleri stada girme hakkı olmayanlara satmış. Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar. Bu olaylar ile ilgili elimizde kanıtlar var. Biz elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti. Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz” ifadelerini kullanmıştı.

Lyon Genel Direktörü'nden flaş başvuru

Lyon Genel Direktörü Vincent Ponsot ile Lyon Güvenlik Şefi Annie Saladin, dünkü olaylı maçla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Lyon cephesinden yapılan açıklamada, "Organizatörler olarak bizim de sorumluluğumuz var. Ancak Türk holiganların saldırısının kurbanı olduk. Video görüntülerinin de desteğiyle, yetkililer olan bitene tanık oldu. UEFA'nın gerekli kararı alacağından eminiz. Biz de konuyla ilgili başvurarak İstanbul'da futbolcularımız için gerekli güvenliğin alınmasını talep ettik" ifadeleri kullanıldı.

Ponsot ve Saladin olayın 18.30 civarında metro girişinde başladığını iddia etti.

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