Bir Ronaldo klasiği! Yine yardım elini uzattı Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle yine gönülleri fethetti. Sosyal olaylardaki duyarlılığıyla bilinen Real Madrid'in yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, yine birçok insana yardım etti.